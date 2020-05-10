Баку с необычного ракурса в новом проекте известного видеографа

Популярный видеограф Гусейн Гарибов, славу которому принесла работа с известными компаниями, звездами и блогерами, занимается своим любимым делом. Он часто путешествует и снимает интересные ролики и фотографии, а также увековечивает истории любви и кадры с самого важного дня в жизни человека - свадьбы. Сегодня же Гусейн поделился в Сети видеороликом, посвященным Баку. В нем видеограф представил столицу Азербайджана в новом свете, засняв красоты города в необычном ракурсе.

Гусейн Гарибов сообщил Day.Az, что проект, получивший название "Portrait of Baku", будет иметь продолжение. Видеограф планирует снимать не только столицу, но и регионы страны.

Примечательно, что презентованный в день рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева видеоролик начинается с его слов.

Н. Гасымова