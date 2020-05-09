На новой станции бакинского метро установлены 17 эскалаторов

На новой станции метро с условным названием "В3" продолжаются работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что данная станция метро будет состоять из трех этажей. В настоящее врем на станции уже установлены 17 эскалаторов. Для удобства и комфорта пассажиров также устанавливаются лифты. Можно сказать, что текущие работы почти завершены. В связи с ограничениями в рамках карантинного режима, ввоз какого-либо оборудования может потребовать определенного времени. В таком случае станция метро может быть сдана в эксплуатацию пассажирам к концу года.