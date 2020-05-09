https://news.day.az/society/1233346.html Как выглядит станция метро "Кероглу" сегодня - ФОТО
Как выглядит станция метро "Кероглу" сегодня - ФОТО
После 39-дневного перерыва Бакинский метрополитен вновь открылся сегодня в 06:00.
Как передает Day.Az, метро работает по новым правилам, необходимо соблюдать социальную дистанцию на территории станций метро, а также в поездах.
На станции "Кероглу", которая обычно характеризуется высокой плотностью пассажиров, количество пассажиров значительно сократилось по сравнению с предыдущим периодом.
Фарид Зохрабов
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