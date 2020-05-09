Как выглядит станция метро "Кероглу" сегодня

После 39-дневного перерыва Бакинский метрополитен вновь открылся сегодня в 06:00.

Как передает Day.Az, метро работает по новым правилам, необходимо соблюдать социальную дистанцию на территории станций метро, а также в поездах.

На станции "Кероглу", которая обычно характеризуется высокой плотностью пассажиров, количество пассажиров значительно сократилось по сравнению с предыдущим периодом.

Фарид Зохрабов