По случаю 97-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева будет представлена виртуальная концертная программа

При организации Фонда Гейдара Алиева по случаю 97-летия со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева будет представлена виртуальная концертная программа, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с тем, что на территории страны введен особый карантинный режим из-за пандемии коронавируса (COVID-19), проект реализуется в зале Центра Гейдара Алиева без зрителей.

Проект отличается интересной особенностью с точки зрения дизайна и технического исполнения.

Так, выступления Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской государственной хоровой капеллы были сняты в отдельности и синхронизированы в сольных выступлениях в зале Аудиториум Центра Гейдара Алиева. В концерте участвуют народные артисты Азербайджана Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Энвер Садыхов, заслуженные артисты Севда Алекперзаде, Фаргана Гасымова, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, известный оперный певец Азер Заде, скрипачка Джейла Сеидова, ритм-группа "Натиг" и другие.

Также к виртуальной концертной программе подключился ряд азербайджанских мастеров искусства, которые проживают за рубежом: народные артисты Алихан Самедов, Эльчин Азизов и Динара Алиева, талантливый пианист Этибар Асадли.

В концерте, проводимом под дирижерством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, будут представлены произведения азербайджанских и мировых композиторов. Концертная программа, съемочный процесс которого сейчас идет, будет транслироваться по азербайджанскому телевидению 10 мая.