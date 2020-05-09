Бакинское транспортное агентство обратилось к пассажирам

Рабочий график автобусов для всех экспресс-линий определен с 07:00 до 20:00.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"Просим граждан использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию на автобусных остановках и в районе транспортных пунктов обмена, а также в автобусах", - говорится в сообщении.