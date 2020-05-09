За год Агентство DOST оказало 132 вида услуг 100 тыс. гражданам Азербайджана

Сегодня Агентству DOST (по устойчивому и оперативному социальному обеспечению), созданному указом Президента Ильхама Алиева при министерстве труда и социальной защиты населения, и его первому Центру исполняется один год, сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда.

Проект DOST, инициированный Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволил построить систему государственных социальных услуг на основе инновационных подходов и модернизированных и гибких, полностью прозрачных механизмов. DOST уже становится новым брендом Азербайджана.

За год деятельности агентство оказало 132 вида услуг 100 тысячам гражданам, было достигнута удовлетворенность 96% граждан, отвечено на звонки свыше 330 тысяч граждан.

Программа Könüllü DOST играет важную роль в расширении волонтерского движения в стране, и число задействованных лиц достигло 300. Сеть Центров DOST постепенно расширяется. В декабре 2019 года в Хазарском районе Баку открылся второй Центр агентства (Хазар, Пираллахи).

В ближайшие дни в Низаминском районе столицы откроется третий Центр DOST. В этом году ускоренно идут и завершаются строительно-ремонтные работы центров агентства в Бинагадинском районе Баку, Абшеронском, Губинском и Бардинском районах, а также в Сумгайыте.