В соцсетях проходят акции Азербайджана "Бессмертный полк" и "Вспомни Победу" - ВИДЕО
В соцсетях Азербайджана очень активно проходят акции "Бессмертный полк", "Вспомни Победу" и "День Победы" (под соответствующими хештегами), посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Day.Az.
Пользователи соцсетей активно выкладывают фотографии своих дедушек и бабушек, которые воевали против фашизма, читают стихи, поют песни, делятся интересными материалами.
Например, президент Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, режиссер, композитор, поэт и бард Джавид Имамвердиев сочинил композицию, которую посвятил двум своим дедам.
Певица Рилая Гусейнзаде исполнила песню, написанную на музыку вальса "Синий платочек", которая была одной из самых популярных в годы войны.
Заслуженный актер Салман Байрамов выставил видео из архива, где он исполняет на сазе ашугскую песню в честь героического деда.
Корреспондент Trend Вугар Иманов рассказал о своем деде и исполнил композицию "Журавли", посвященную солдатам, погибшим во время войны.
А это наши дети и взрослые, которые участвуют в акции "Вспомни Победу", организованной Российским информационно-культурным центром в Баку.
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