Рамин Байрамлы: Открытие больницы модульного типа позволило расширить коечный фонд TƏBİB

"На прошлой неделе продолжалось осуществление соответствующих мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом. Состоялось также открытие первой больницы модульного типа, построенной по распоряжению Президента".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что эта больница позволила расширить коечный фонд: "Таким образом, у нас не возникнет никаких проблем с лечением больных с соматической патологией".

Председатель правления TƏBİB отметил, что на заседании Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, проведенном на этой неделе, были даны ответы на вопросы депутатов: "Плазма выздоровевших больных применяется в лечении тяжелобольных. О результатах лечения будет сообщено в ближайшие дни".