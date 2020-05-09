Рамин Байрамлы: В Азербайджане осуществлены первые работы по лечению зараженных коронавирусом иммунной плазмой

В Азербайджане осуществлены первые работы по лечению зараженных коронавирусом иммунной плазмой.

Об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.

Он отметил, что у вылеченных пациентов взята иммунная плазма, которая введена уже двум тяжелым реанимационным больным: "О результатах будет сообщено дополнительно".

По словам Байрамлы, несмотря на достаточный коечный фонд в стране, новый больничный комплекс модульного типа, открывшийся на днях, еще более его увеличил.