Объявлено, где в Азербайджане больше всего заражений коронавирусом

В Азербайджане активно растет число инфицированных коронавирусом, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, в основном факты инфицирования выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Абшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване.

По словам Байрамлы, на сегодняшний день большая часть от всех случаев заражения в Азербайджане приходится на столицу - свыше 47,5 процента. Дальше следуют Гянджа-Газахский экономический район, на который пришлось 13,6 процента от всех случаев заражения; Аранский экономический район - 10,2 процента; Лянкяранский экономический район - 9,4 процента.

На долю Абшеронского района пришлись 5,5 процента, на Губа-Хачмазский район - 1,8 процента, на Шеки-Загатальский и Нагорного-Ширванский экономический районы - по одному проценту. На Верхне-Карабахский и Нахчыванский экономические районы - в совокупности один процент.

Он также отметил, что около 42 процентов всех летальных исходов пришлось на возрастную группу 60-69 лет (13 человек), 23 процента - на возрастную группу 50-59 лет (7 человек), и 19 процентов - на группу 70-79 лет (6 человек).

Отметим, что в стране проведено 188 950 тестов и выявлено 2 242 случая заражения, а также три случая с летальным исходом.