Рамин Байрамлы: Возможно, мы обратимся с просьбой вводить ограничения для граждан в выходные и праздники

TƏBİB может обратиться в правительство с предложением о возможности введения определенных ограничений на передвижение людей в выходные и праздничные дни.

Об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава TƏBİB Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

По его словам, рост числа заражений COVID-19 в последние дни - естественный, ожидаемый, но все равно это тревожный сигнал.

"Эта динамика говорит о том, насколько важно соблюдать существующие ограничения. Мы анализировали опыт других стран по постепенному выходу из карантинного режима, в том числе опыт Турции. Зачастую применяются определенные ограничения на передвижение граждан в выходные, в праздничные дни и другие подобные меры. Мы обратимся в Кабинет министров с предложениями по этому поводу", - сказал Байрамлы, отметив, что все будет зависеть от того, как будут соблюдаться существующие ограничения.