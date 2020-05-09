Коронавирус выявлен среди соотечественников, прибывших из России

Факты инфицирования коронавирусом выявлены среди соотечественников, недавно приехавших из России, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.

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