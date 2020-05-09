https://news.day.az/society/1233466.html Коронавирус выявлен среди соотечественников, прибывших из России - Председатель TƏBİB
Коронавирус выявлен среди соотечественников, прибывших из России - Председатель TƏBİB
Факты инфицирования коронавирусом выявлены среди соотечественников, недавно приехавших из России, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.
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