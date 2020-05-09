Глава TƏBİB: "Анализ показывает, что нас ждет вторая волна заражений коронавирусом"

"6-12 апреля наблюдался пик графика заражений коронавирусом".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы сказал, что по мере выхода из строгого карантинного режима увеличивается вероятность второй волны: "Мы заранее готовы к этой волне. Все научно-статистические анализы показывают, что нас ожидает вторая волна".