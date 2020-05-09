Обнародован процент инфицирования коронавирусом в Азербайджане

"Показатель инфицирования составил в Баку 47,5%, в Гянджинско-газахском регионе 13,5%, в центральных районах 10,2%, в Лянкяранском регионе 9,4%. Удельный вес лиц, приехавших из-за границы, в общей статистике инфицирования составил 9,1%".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он сказал, что показатель инфицирования приехавших из-за границы (9,1%) свидетельствует о том, что важно помещать их на карантин: "В Баку наибольший показатель инфицирования отмечен в Ясамальском и Насиминском районах".