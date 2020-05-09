https://news.day.az/society/1233475.html В Азербайджане 43 процента умерших от коронавируса - это люди в возрасте 60-69 лет
В Азербайджане 43 процента умерших от коронавируса - это люди в возрасте 60-69 лет
"В последние дни во время проведения тестов наблюдается 2,1 процента заражения коронавирусом".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Р.Байрамлы сказал, что умер один человек в возрасте 40-49 лет: "43% умерших - это люди в возрасте 60-69 лет, 14% - в возрасте 70-79 лет".
Председатель правления TƏBİB отметил, что девиз "Evdə qal" остается в силе: "Мы также призываем наших граждан быть ответственными".
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