https://news.day.az/society/1233476.html Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет дефицита защитных масок
Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет дефицита защитных масок
Поскольку использование защитных масок является обязательным, может возникнуть проблема с их дефицитом, но в данный момент проблемы нехватки масок нет.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.
По его словам, все аптеки обеспечены защитными средствами, в том числе, масками: "По инструкции маски могут быть изготовлены дома, и их также можно использовать".
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