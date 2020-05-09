Рамин Байрамлы: В Азербайджане нет дефицита защитных масок

Поскольку использование защитных масок является обязательным, может возникнуть проблема с их дефицитом, но в данный момент проблемы нехватки масок нет.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.

По его словам, все аптеки обеспечены защитными средствами, в том числе, масками: "По инструкции маски могут быть изготовлены дома, и их также можно использовать".