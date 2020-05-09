https://news.day.az/society/1233481.html TƏBİB обратился к родителям
TƏBİB обратился к родителям
Скоро будут проведены вступительные экзамены. Поэтому призываем родителей быть ответственными и не собираться перед зданиями, где будут проходить экзамены.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.
По его словам, уже подготовлены и распространены инструкции по проведению экзаменов, в соответствии с которыми они и будут проводиться.
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