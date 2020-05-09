TƏBİB обратился к родителям

Скоро будут проведены вступительные экзамены. Поэтому призываем родителей быть ответственными и не собираться перед зданиями, где будут проходить экзамены.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.

По его словам, уже подготовлены и распространены инструкции по проведению экзаменов, в соответствии с которыми они и будут проводиться.