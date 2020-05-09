"Возможна вторая волна".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что больницы оснащены всем необходимым: "Мы готовы к увеличению случаев инфицирования. Это связано и с безответственным отношением наших граждан к данному вопросу. В настоящее время у нас 771 активный больной, выздоровел 1621 человек. В интенсивной терапии у нас 22 больных, 9 из них подключены к ИВЛ".