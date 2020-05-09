Названы районы Баку с наибольшим количеством заражений коронавирусом

Большинство случаев заражения в столице Азербайджана Баку приходится на Ясамальский район.

Как сообщает в субботу Day.Az с мероприятия, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, на сегодняшний день на Ясамальский район приходятся свыше 19,8 процента инфицированных.

Далее следует Насиминский район, на который пришлось 16,7 процента от всех случаев заражения, Бинагадинский - 14,23 процента и Сабунчинский - 11,8 процента.

На долю Хатаинского района пришлось 7,8 процента, на Наримановский район - семь процентов, на Низаминский - 5,5 процента, на Сураханинский район - 5,1 процента, на Хазарский район - пять процентов, на Гарадагский - 3,9 процента, на Сабаильский - 2,3 процента, на Пираллахинский - менее одного процента.

Отметим, что в стране проведено 188 950 тестов и выявлено 2 422 случая заражения, а также три случая с летальным исходом.