Ханде Харманджи: Мы предвидели вторую волну

"Мы предвидели вторую волну".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Х.Харманджи отметила, что часто задают вопрос о том, достигла ли пандемия пика: "Мы можем говорить о пике после того, как можем наблюдать спад после пика. Не нужно бояться новой волны. Бороться с небольшими волнами намного проще, чем с большими волнами. Все страны, в том числе и Азербайджан, работают над этим. В Азербайджане также могут быть приняты различные меры, в том числе ограничение на выход людей из дома в выходные дни".

Глава представительства ВОЗ отметила, что в каждой стране правительство старается создать баланс между здоровьем людей и экономической жизнью.