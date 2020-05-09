Больницы модульного типа могут использоваться как полевые госпитали. Каждая из этих больниц прикреплена к существующим больницам. Они будут действовать как отделения инфекционных заболеваний в больницах, к которым они прикреплены.

Об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Day.Az.

По его словам, актуальность больниц модульного типа не завершится после окончания пандемии. "При необходимости мы можем превратить эти больницы в полевые. Оборудование этих больниц позволяет нам использовать их как полевые госпитали", - сказал он.