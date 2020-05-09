Рамин Байрамлы: Мы наблюдаем заражение коронавирусной инфекцией в групповой форме

На первой стадии коронавирусной инфекции заражения регистрировались разрозненно. Однако сейчас мы наблюдаем заражения в групповой форме.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, уже встречаются спорадические случаи заражения. "А это является результатом того, что люди не соблюдают социальную дистанцию, не пользуются защитными масками. Поэтому мы наблюдаем заражения в групповой форме", - сказал он.