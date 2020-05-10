https://news.day.az/society/1233610.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Губинском районе произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, согласно предварительной информации, подземные толчки отмечены в 09:43, в 11 км юго-восточнее от станции Губа.
Толчки магнитуды - 2,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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