В Азербайджане произошло землетрясение

В Губинском районе произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, согласно предварительной информации, подземные толчки отмечены в 09:43, в 11 км юго-восточнее от станции Губа.

Толчки магнитуды - 2,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.