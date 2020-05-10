Расписание школьных телеуроков на завтра

Обнародовано расписание школьных занятий на 11-е мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Министерство образования рекомендует быть внимательными к расписанию и продолжать обучение посредством программы "Время урока".