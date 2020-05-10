https://news.day.az/society/1233678.html В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию
Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 11 мая в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), передает Day.Az.
Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube, на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.
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