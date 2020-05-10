В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков по профобразованию

Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 11 мая в рамках передачи "Время урока" на канале Mədəniyyət (Культура), передает Day.Az.

Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube, на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.