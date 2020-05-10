Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 мая до полудня на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия. В некоторых местах шел дождь, местами интенсивного характера, наблюдались грозы.

Количество выпавших осадков составили: в Балакене 32, в Загатале 22, в Агстафе 21 (39 процентов от месячной нормы), в Огузе 20, в Сарыбаше (Гах) 17, в Товузе 16 (30 процентов от месячной нормы), в Мингячевире 14 (31 процент от месячной нормы), в Шеки 13, в Гейгеле 12, в Губе 11, в Тертере, Габале, Нафталане, Кише (Шеки), Джейранчеле 10, в Гусарах, Дашкесане 8, в Халтане, Гяндже, Садараке, Шаруре 7, в Шабрани, Барде, Ярдымлы, Гедабеке 6, в Лерике, Алтыагадже, Хахмазе, Агдаре (Ордубад) 5, в Бейлагане, Агдаме 4, в Лянкяране, Астаре, Исмаиллы, Нахчыване, Зардабе, Набрани, Шахбузе 3, Джафархане, Ордубаде 2, в Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне, Баку и на Абшеронском полуострове: в Сумгайыте 4, в Баку на Забрате 2, в Маштаге и в Бина 1 мм.

Порывы северо-западного ветра в Нафталане достигали 26, в Тертере 23, Товузе, Агстафе и Гяндже 20, на Абшеронском полуострове - 15-19 метров в секунду.