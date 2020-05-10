Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 4 461 тест на коронавирус.

Об этом, как передает в воскресенье Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 9-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 193 411 тестов.