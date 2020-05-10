https://news.day.az/society/1233731.html Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус
Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус
Сегодня в Азербайджане проведено 4 461 тест на коронавирус.
Об этом, как передает в воскресенье Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 9-е мая.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 193 411 тестов.
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