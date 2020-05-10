"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы

В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы ОАО Вагиф Айдыноглу.

По его словам, в связи с текущими погодными условиями выделены дополнительные материалы и техника.

"Дождливая погода, сопровождаемая сильными ветрами, привела к кратковременным перебоям в подаче электроэнергии в Гёкчайском, Агсуинском районах, находящихся на территории регионального управления энергоснабжения и продаж "Центральный Аран", а также в Апшеронском районе на территории регионального управления энергоснабжения и продаж "Баку". В результате оперативных действий наших сотрудников, перебои были устранены в короткие сроки", - отметил Айдыноглу.

Также глава пресс-службы попросил потребителей проявлять осторожность и звонить в действующий 24 часа Call-центр 199 в случае проблем, которые могут возникнуть в подаче электроэнергии.