https://news.day.az/society/1233847.html В Баку задержаны посетители кафе, нарушившие карантин - ФОТО
В Баку задержаны посетители кафе, нарушившие карантин - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку выявлено нарушение правил особого карантинного режима со стороны кафе "Угур".
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сотрудниками Бинагадинского РУП № 43 задержаны 17 посетителей кафе.
В их отношении в административном порядке составлен протокол.
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