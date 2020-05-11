В Баку задержаны посетители кафе, нарушившие карантин

В Бинагадинском районе Баку выявлено нарушение правил особого карантинного режима со стороны кафе "Угур".

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сотрудниками Бинагадинского РУП № 43 задержаны 17 посетителей кафе. 

В их отношении в административном порядке составлен протокол.