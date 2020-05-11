Учащиеся в Азербайджане будут оцениваться посредством платформы "Виртуальная школа"

Оценивание знаний и навыков учащихся общеобразовательных учреждений в Азербайджане к концу года планируется осуществить посредством платформы "Виртуальная школа".

Как сообщили Trend в министерстве образования, к концу года также предусматривается разработка различных механизмов оценивания знаний и навыков учащихся, передает Day.Az.

Основная цель процесса оценивания заключается в мониторинге общей ситуации в этой сфере, а также в проверке уровня усвоения знаний, предоставляемых школьникам в ходе телеуроков.

Отметим, что за основу итогового оценивания знаний учащихся будут взяты их оценки по первому полугодию, и на их основании будут выведены годовые оценки. Учащиеся, недовольные своими результатами, смогут до начала нового учебного года пройти повторное оценивание, чтобы улучшить свои результаты.