https://news.day.az/society/1233876.html Стало известно, когда в Азербайджане начнется прием в профучилища
Стало известно, когда в Азербайджане начнется прием в профучилища
Прием в профессиональные учебные заведения в Азербайджане планируется провести в августе.
Как сообщили Trend в министерстве образования, аттестация учащихся по общим предметам в профшколах завершилась в феврале, передает Day.Az.
Проведение оценивания производственной (испытательной) работы и государственных выпускных экзаменов не предусматривается.
Оценивание будет проводиться на основе результатов успеваемости учащихся за прошедший период. Однако в августе или сентябре возможно проведение выпускных экзаменов для учащихся, оставшихся недовольными своими оценками.
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