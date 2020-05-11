С завтрашнего дня в Азербайджане начинается прием документов в вузы

С завтрашнего дня в Азербайджане начинается прием документов для поступления в вузы.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, прием кандидатов будет проходить онлайн с 12 мая по 5 июня.

Вступительные экзамены планируется провести в один тур после 20 июля. Как и в прошлые годы, конкурс будет проведен на основе 700-балльной шкалы выпускных и вступительных экзаменов.

Абитуриенты, которые примут участие в экзаменах по I-IV группам специальностей, также смогут принять участие в конкурсе по V группе специальностей, с условием сдачи экзамена по способностям.

Из программ вступительного экзамена будут исключены темы, пройденные после первого марта (11-класс), и на экзаменах оценивание этих тем не предусматривается.