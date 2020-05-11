Названы преимущества перехода на дистанционное обучение

К одному из наиболее пострадавших от пандемии направлений можно отнести сектор образования.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend директор ИКТ центра Азербайджанского университета архитектуры и строительства Сархан Талыбзаде.

По его словам, для продолжения процесса обучения, все учебные заведения страны должны были быстро переключиться на онлайн-режим. Конечно, такой переход на дистанционное обучение в целом не обошелся без проблем, хотя все заведения были подготовлены к процессу дистанционного обучения.

"Первый серьезный вопрос заключался в том, что весь процесс обучения охватывал широкий круг людей разных возрастов и социальных групп, что еще более усложнило процесс их адаптации к использованию ИТ. Не было достаточных навыков использования студентами и учителями образовательных технологий, не хватало информационной инфраструктуры в некоторых учебных заведениях, и в целом интернет-провайдеры не были готовы к резкому росту трафика", - сказал Талыбзаде.

Он отметил, что переход к онлайн-обучению с использованием всех каналов связи в системе образования в конечном итоге был успешным. Сотни тысяч учеников и студентов уже пользуются возможностями онлайн-образования.

"Следует отметить, что сложившаяся форс-мажорная ситуация положительно изменила подход всей системы образования и философию обучения. Так, например, улучшились навыки использования информационных технологий у учителей, студентов, школьников и даже родителей", - добавил директор центра.

Талыбзаде отметил, что рост культуры дистанционного обучения, даст толчок к участию студентов в Азербайджане в различных открытых онлайн-курсах престижных университетов мира, практикующих такой вид обучения в течение многих лет, а также даст стимул к внедрению аналогичного подхода и в нашей стране.

"Кроме того, следует отметить, что дистанционное образование не означает только онлайн-занятия или телеуроки. Дистанционное обучение также приведет к использованию технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) в образовании (EdTech), к использованию виртуальных лабораторий, виртуальных классных комнат, применения различных технологических инструментов, как, например, дистанционное оценивание", - подытожил директор ИКТ центра Сархан Талыбзада.