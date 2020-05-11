Расследована жалоба в связи с вырубкой деревьев в Насиминском районе Баку

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности на месте расследовали жалобу, поступившую в связи с вырубкой деревьев в Насиминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в ходе расследования было установлено, что в ночное время по адресу: Московский проспект, 74 были срублены несколько елей различного диаметра, а пни были засыпаны землей. По факту был составлен протокол.

Ибрагимова добавила, что министерство обратилось в Насиминский РУП для выявления и привлечения нарушителей закона к ответственности.

Она с сожалением отметила, что все еще встречаются случаи вырубки деревьев: "Мы должны пресекать такие случаи, разоблачать нарушителей закона вместе. В этом вопросе есть большая необходимость в поддержке граждан, местных исполнительных органов", - сказала Ибрагимова.