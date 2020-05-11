В Азербайджане обнародованы новые правила профилактики COVID-19 в общественном транспорте

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана разработало новые правила на основе "Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте"

Как сообщает Day.Az, правила предназначены для компаний-перевозчиков, водителей и пассажиров.

Следуя этим правилам, вы можете защитить себя и окружающих от заражения COVID-19.