В Баку временно закрыли одну из больниц

Сегодня утром в Баку закрылась Городская клиническая больница № 3.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, эта информация была распространена в соцсетях. Отмечается, что прием в Городской больнице № 3 был приостановлен на несколько часов.



Врачам и персоналу не разрешается выходить из здания. Более 100 пациентов и их родственников собрались перед больницей. Они не в курсе о причинах.



Пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева сообщила baku.ws, что в больнице были проведены работы по профилактической дезинфекции.



"По этой причине больница была свобождена. После того, как работа будет завершена, больница будет работать в обычном режиме. Пациенты смогут войти в больницу при соблюдении всех необходимых правил", - сказала Равана Алиева.