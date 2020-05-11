В Баку временно закрыли одну из больниц - ПОДРОБНОСТИ
Сегодня утром в Баку закрылась Городская клиническая больница № 3.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, эта информация была распространена в соцсетях. Отмечается, что прием в Городской больнице № 3 был приостановлен на несколько часов.
Врачам и персоналу не разрешается выходить из здания. Более 100 пациентов и их родственников собрались перед больницей. Они не в курсе о причинах.
Пресс-секретарь TƏBİB Равана Алиева сообщила baku.ws, что в больнице были проведены работы по профилактической дезинфекции.
"По этой причине больница была свобождена. После того, как работа будет завершена, больница будет работать в обычном режиме. Пациенты смогут войти в больницу при соблюдении всех необходимых правил", - сказала Равана Алиева.
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