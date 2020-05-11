https://news.day.az/society/1233965.html В Азербайджане выявлено 70 случаев инфицирования коронавирусом, 30 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 70 случаев инфицирования коронавирусом, 30 вылечившихся
В Азербайджане выявлено 70 случаев инфицирования коронавирусом, 30 вылечившихся.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 2 589 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 680, скончались 32 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 877 лиц, из них состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 42 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане был проведено 197 545 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре