https://news.day.az/society/1233968.html Кровавый инцидент в Баку, есть пострадавший
Кровавый инцидент в Баку, есть пострадавший
В Баку произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Шамиля Азизбекова в Ясамальском районе. Садраддинбейов Кямиль Ариф оглу (1972 г.р.) получил ножевое ранение на почве конфликта и был госпитализирован.
По факту ведется расследование.
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