Кровавый инцидент в Баку, есть пострадавший

В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на улице Шамиля Азизбекова в Ясамальском районе. Садраддинбейов Кямиль Ариф оглу (1972 г.р.) получил ножевое ранение на почве конфликта и был госпитализирован.

По факту ведется расследование. 