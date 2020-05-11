https://news.day.az/society/1233977.html Активисты азербайджанской диаспоры целыми семьями болеют коронавирусом - Официально
Активисты азербайджанской диаспоры целыми семьями болеют коронавирусом - Официально
Среди представителей азербайджанской диаспоры за рубежом есть те, которые заразились коронавирусом целыми семьями.
передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявила пресс-секретарь Госкомитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы.
По ее словам, ежедневно Госкомитет интересуется состоянием их здоровья.
В.Вахидгызы сказала, что среди активистов диаспоры в разных странах есть заразившиеся COVID-19.
"Это активисты из Венгрии, Греции, Франции, США, Украины и других стран. Среди них уже есть и выздоровевшие", - отметила пресс-секретарь.
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