Активисты азербайджанской диаспоры целыми семьями болеют коронавирусом

Среди представителей азербайджанской диаспоры за рубежом есть те, которые заразились коронавирусом целыми семьями.

передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявила пресс-секретарь Госкомитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы.

По ее словам, ежедневно Госкомитет интересуется состоянием их здоровья.

В.Вахидгызы сказала, что среди активистов диаспоры в разных странах есть заразившиеся COVID-19.

"Это активисты из Венгрии, Греции, Франции, США, Украины и других стран. Среди них уже есть и выздоровевшие", - отметила пресс-секретарь.