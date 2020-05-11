https://news.day.az/society/1233983.html С этого года прием в лицеи в Азербайджане будет проходить в шести городах и регионах
С этого года прием в лицеи в Азербайджане будет проходить в шести городах и регионах
С учетом расширения сети лицеев в регионах, с этого года наряду с Баку, также предусматривается проведение вступительных экзаменов в лицеи в Гяндже, Сумгайыте, Ширване, Шеки и Губе.
Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве образования, экзамены планируется проводить в различных школах по различным классам.
Согласно информации, прием в старшие классы лицеев и гимназий (V-IX классы) проводился ежегодно в мае. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации экзамены отсрочены. Вступительные экзамены на следующий учебный год намечено провести в конце августа.
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