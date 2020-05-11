Абитуриенты, которые не могут подтвердить свои документы онлайн, подадут заявку в порядке электронной очереди

Абитуриенты, которые не могут подтвердить свои документы для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения в режиме онлайн, будут обращаться в Комиссии по приему документов на основе электронной очереди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заведующая отделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Нигяр Гусейнова.

По ее словам, с 12 мая по 5 июня будут приниматься онлайн-заявки в высшие и средние специальные учебные заведения абитуриентов с 11-летней образовательной базой. Абитуриенты, которые не смогли подтвердить свои документы в режиме онлайн до 25 мая, смогут обращаться в Комиссии по приему документов.

"Однако, абитуриенты для этого должны начиная с 18 мая занять очередь в электронной системе очередей. На основе этой системы очередей они обратятся в одно из административных зданий Государственного экзаменационного центра. Каждый может представить документы там, где ему удобно. Отмечу, что количество абитуриентов, которые не могут подтвердить свои документы в режиме онлайн, бывает мало. Большинство из них подтверждают свои документы в онлайн режиме", - сказала она.