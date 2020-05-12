В Баку сгорел известный торговый центр - ФОТО - ВИДЕО
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе города Баку полностью потушен в 01:30 по местному времени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, наряду с тушением пожара, сотрудники министерства также вынесли строительные материалы, чтобы защитить их от огня.
Как сообщалось ранее, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и соответствующие должностные лица министерства находятся на месте происшествия.
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01:18 (GMT+4)
Пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе города Баку потушен, передает Day.Az.
Как сообщалось ранее, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и соответствующие должностные лица министерства находятся на месте происшествия.
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00:50 (GMT+4)
Пожар на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку был ограничен, источников открытого огня нет, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время на месте пожара продолжаются работы по охлаждению и сносу конструктивных материало для тушения источников дыма.
Как сообщалось ранее, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и соответствующие должностные лица министерства находятся на месте происшествия.
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00:49 (GMT+4)
Для тушения пожара на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе города Баку на место происшествия привлечены Государственная служба пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войска гражданской обороны и соответствующие силы Бакинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и соответствующие должностные лица министерства находятся на месте происшествия.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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23:52 (GMT+4)
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе города Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, на место происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и службы спасения особого риска министерства.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.
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