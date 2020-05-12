Бакинское метро не работало 2 часа

В завершившем ночные работы хозяйственном поезде Бакметрополитена при отбытии с линии возникла техническая неисправность.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, после устранения неисправности, пути повторно были проверены в соответствии с инструкцией, после чего электропоезда были запущены на линии, вход на станции был открыт с 08:00.