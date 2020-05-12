https://news.day.az/society/1234048.html Бакинское метро не работало 2 часа - Официально
Бакинское метро не работало 2 часа - Официально
В завершившем ночные работы хозяйственном поезде Бакметрополитена при отбытии с линии возникла техническая неисправность.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
По его словам, после устранения неисправности, пути повторно были проверены в соответствии с инструкцией, после чего электропоезда были запущены на линии, вход на станции был открыт с 08:00.
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