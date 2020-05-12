Выясняются причины возгорания на рынке стройматериалов EuroHome

11 мая в 22:51 на горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании на рынке стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, через 6 минут после поступления звонка - в 22:57 - пожарные расчеты МЧС прибыли на место происшествия. Пожар был локализован в 00:30, а в 01:30 - полностью потушен. В результате пожара на рынке общей площадью 22500 кв.м сгорел участок в 3300 кв.м, пожарным удалось уберечь от огня остальную часть рынка.

Несмотря на сложность пожара и наличие на участке быстровоспламеняющихся товаров и материалов, благодаря оперативному вмешательству пожарных расчетов и личной отваге пожарных за короткое время было предотвращено расширение площади возгорания и обеспечена ликвидация пожара и его последствий.

Силами МЧС был также обеспечен вынос товаров и материалов из зоны пожара в целях защиты их от возгорания.

Отметим, что к тушению пожара из соответствующих структур МЧС, в целом, были привлечены 406 человек живой силы и 54 единицы техники.

Выясняются причины возгорания.