Объявлен прием студентов в вузы и колледжи Азербайджана

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявляет прием в вузы и колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) на 2020-2021 учебный год, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Центр.

Прием документов в вузы проводится по интернету с 12 мая по 5 июня.

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