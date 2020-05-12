https://news.day.az/society/1234165.html Объявлен прием студентов в вузы и колледжи Азербайджана
Объявлен прием студентов в вузы и колледжи Азербайджана
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявляет прием в вузы и колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) на 2020-2021 учебный год, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Центр.
Прием документов в вузы проводится по интернету с 12 мая по 5 июня.
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