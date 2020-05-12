В Азербайджане обнародованы правила приема суббакалавров в вузы

Суббакалавры со средне-специальным образованием обладают правом поступления в вузы путем конкурса без участия в экзамене.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в правилах приема студентов в вузы Азербайджана на 2020-2021 учебный год.

Прием документов суббакалавров будет осуществляться с первого по 15 июня 2020 года посредством интернета. Участие в конкурсе бесплатное.

Суббакалавры, желающие получить образование по специальности, требующей особых способностей, должны пройти регистрацию в соответствующей комиссии по приему документов. Зарегистрировавшиеся суббакалавры в установленным Государственным экзаменационным центром порядке, примут участие в экзамене по способностям.

По завершении процедуры выбора специальностей, в рамках плана приема студентов по государственному заказу сначала осуществляется размещение абитуриентов, а затем и суббакалавров.