УМК обратилось к желающим отправиться в хадж

Конкретное решение по продолжению сбора документов на совершение хаджа из Азербайджана пока не принято, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

В УМК сказали, что пока информация от Саудовской Аравии о приостановлении паломничества не поступала. Отмена или продолжение приема документов в Азербайджане для совершения хаджа будет зависеть от решения этой страны.

Напомним, что до того как в Азербайджане был введен особый режим карантина, для совершения паломничества обратились свыше 250 человек.

Отметим, что стоимость паломничества составит 4 490 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 4 285 долларов. Это связано с ростом цен на гостиничные услуги и введением визовых сборов.

Прием документов на паломничество хадж начался 27 января.