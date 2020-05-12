Новые уголовные дела против чиновников в Азербайджане

В обнародованном отчете министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана за 2019 год, указано, что материалы по 28 служебным расследованиям с выявленными признаками преступления, представлены в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, на основании указанных материалов в Главном управлении Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией, возбуждено 18 уголовных дел, по другим составлены акты, принятые необходимые меры.

Завершено следствие по 8 уголовных дел в отношении 13 лиц, следствие по 10 уголовным делам продолжается.

Четырем фигурантам 2 уголовных дел объявлены приговоры, в настоящее время в суде находятся шесть уголовных дел.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по возмещению государству нанесенного материального ущерба по указанным делам.