Новые уголовные дела против чиновников в Азербайджане - ЗАЯВЛЕНИЕ генпрокуратуры
В обнародованном отчете министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана за 2019 год, указано, что материалы по 28 служебным расследованиям с выявленными признаками преступления, представлены в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, на основании указанных материалов в Главном управлении Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией, возбуждено 18 уголовных дел, по другим составлены акты, принятые необходимые меры.
Завершено следствие по 8 уголовных дел в отношении 13 лиц, следствие по 10 уголовным делам продолжается.
Четырем фигурантам 2 уголовных дел объявлены приговоры, в настоящее время в суде находятся шесть уголовных дел.
В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по возмещению государству нанесенного материального ущерба по указанным делам.
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