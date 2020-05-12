В МВД Азербайджана прокомментировали информацию об ослаблении введенных правил в связи с карантином

Информация, распространённая на некоторых новостных сайтах, о сокращении количества установленных в Баку полицейских постов и об ослаблении введенных правил в связи с особым карантинным режимом, совершенно необоснованная и не отражает реальность.

Об этом заявил в интервью АЗЕРТАДЖ начальник пресс-службы министерства внутренних дел Эхсан Захидов, передает Day.Az.

Э.Захидов сказал, что в правилах и запретах, введенных Оперативным штабом при Кабинете министров с 4 мая 2020 года на территории страны, в том числе в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа Лянкяран и Абшеронском районе, нет никаких изменений или смягчений.

"Для информации отмечу, что министерство внутренних дел анализирует ежедневные текущие условия и ситуацию, в зависимости от результатов может принять решение о переносе установленных контрольных постов, увеличении или сокращении числа сотрудников полиции, несущих там службу. Это не должно означать, что контрольный пост, установленный в связи с карантинным режимом, ликвидирован. И поэтому граждане должны не покидать свой адрес проживания без серьезной необходимости, вместе с тем каждое лицо, выходя из дома с обязательным разрешением, в неукоснительном порядке обязан использовать медицинскую маску и соблюдать двухметровую дистанцию социальной изоляции", -отметил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел.