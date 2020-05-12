Теперь и эта категория граждан в Азербайджане может претендовать на льготное жилье

В соответствии с изменениями, внесенными указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 мая 2020 года в "Порядок предоставления ипотечных, в том числе льготных ипотечных кредитов за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики", расширена одна из существующих категорий граждан, имеющих право на льготное жилье, которое находится в распоряжении Госагентства жилищного строительства (MIDA), а также добавлена новая категория.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение MIDA, категория "учителя, работающие в государственных школах не менее 5 лет" расширена, чтобы охватить педагогов, работающих в госшколах не менее трех лет.

Согласно соответствующим изменениям, стаж работы учителей, являющихся членами молодой семьи, сокращен с пяти до трех лет.

Кроме того, теперь не только учителя, работающие в средних школах, но и члены молодой семьи, работающие в других общеобразовательных заведениях, смогут получить льготное жилье.

Согласно пункту 12.14 закона "Об общем образовании", существуют следующие типы общеобразовательных заведений:

- начальная общеобразовательная школа;

- средняя общеобразовательная школа;

- полная средняя школа;

- лицей;

- гимназия;

- общеобразовательная школа-интернат;

- интегрированное учебное заведение интернатного типа;

- интегрированное учебное заведение;

- специальная школа;

- специальная школа-интернат;

- интегрированная учебная гимназия интернатного типа;

- общеобразовательная школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей;

- другие школы.

Кроме того, была добавлена новая категория - учителя, работающие в государственных школах не менее 15 лет. Граждане, принадлежащие к этой категории, смогут использовать право на льготное жилье независимо от возраста и семейного положения.

Для реализации этого указа Президента Госагентство жилищного строительства внесло необходимые изменения в электронную систему Güzəştli mənzil и определило документы, которые должны быть представлены этими категориями граждан.

Список документов доступен на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.gov.az/mmc/ в разделе Güzəştli mənzili kim ala bilər ("Кто может получить льготные квартиры").

С 12 мая 2020 года лица, принадлежащие к обеим новым категориям, могут подать заявку через систему Güzəştli mənzil, созданную на портале "Электронного правительства" (www.e-gov.az), с использованием электронной подписи или подписи Asan. Те, кто зарегистрировался в системе Güzəştli mənzil и получил личный электронный кабинет, будут иметь те же права при выборе квартиры, что и граждане других категорий, которые зарегистрировались ранее.